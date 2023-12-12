Шмыгаль: В декабре украинцы уже побили два рекорда потребления электроэнергии

Украина 7 и 11 декабря побила два рекорда потребления электроэнергии с начала текущего отопительного сезона, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря" , - написал Шмыгаль в Телеграм-канале по результатам заседания правительства.

Премьер подчеркнул, что сегодня каждый украинец может внести свой вклад в энергетическую устойчивость страны. Для этого достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы.

"Умное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений. Наша солидарность минувшей зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину в темноту. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году" , - отметил он.

Премьер подчеркнул, что Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на энергетическую систему выросла. И в то же время враг пытается нанести украинской энергетике наибольший вред. В сети появляется дефицит мощности, который страна вынуждена компенсировать привлечением аварийной помощи от соседей.