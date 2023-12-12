Шевченко официально выдвинули кандидатом на пост президента УАФ

Андрея Шевченко официально выдвинули кандидатом на избрание президентом Украинской ассоциации футбола, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Отмечается, что по состоянию на 12 декабря 2023 года администрация УАФ получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов ассоциации.

Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Шевченко (дата рождения — 29.09.1976) – обладателя "Золотого мяча"-2004, Героя Украины, награжденного знаком отличия "Национальная легенда Украины".

Как известно, постоянными членами УАФ являются 27 организаций. Соответственно, 1/3 составляют девять из них.

Сам Шевченко отреагировал на баллотирование на своей странице в Facebook и поблагодарил постоянных членов Украинской ассоциации футбола за их инициативу.

"Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, которая требует внимания. Особенно же в нем нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят. Я благодарю за оказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды, и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций. О своих следующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах" , — написал он.

Отметим, согласно уставу, президентом УАФ может быть избрано любое дееспособное лицо в возрасте не более 70-ти лет, которое является гражданином Украины и делегатом конгресса.

Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ.

Напомним, исполком УАФ назначил дату внеочередного конгресса на 25 января 2024 года в столичном Доме футбола (начало – в 12:00).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.