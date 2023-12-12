Воздушные силы сообщают о группе вражеских ударных БпЛА (Обновлено)

Вечером 12 декабря россияне запустили ударные БПЛА с юга, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Группа вражеских ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Николаевской".

Обновлено в 20:00: Позже тревога разрослась и в Кировоградской области. Также военные сообщили о движении нескольких групп ударных БПЛА в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Обновлено в 20:42: Воздушные силы сообщили, что ударные БПЛА движутся из Черкасской области в направлении Киевщины.