Орбан отреагировал на обращение венгерской общины в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо в ответ на обращение организаций венгерской общины в Украине с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Киева с Евросоюзом, сообщает Европейская правда.

Об этом в комментарии венгерскому информагентству МТІ сообщил представитель Орбана Берталан Хаваши

В письме премьер Венгрии заверил, что его правительство "сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине", и еще раз повторил, что Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины в ЕС и начинать переговоры с ней пока не время.

"Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной", – подчеркнул он.

"Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", – подытожил Орбан.

Накануне стало известно, что лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Обращение подписали председатель Береговской городской территориальной общины Золтан Бабяк, председатель Береговского районного совета Карло Резеш, председатель Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич, председатель "Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи" Иосиф Резеш, депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи.

Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.