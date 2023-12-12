Спикер Палаты представителей США не изменил позиции после встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон после встречи с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что не отступил от предыдущих требований для поддержки дополнительного финансирования Украины, сообщает Европейская правда.

В общении с журналистами Джонсон заявил, что провел "хорошую встречу" с Зеленским, во время которой "повторил, что мы поддерживаем его и выступаем против жестокого вторжения Путина".

"Американский народ поддерживает свободу и находится на правильной стороне истории", – добавил он.

После этого спикер Конгресса США полностью сосредоточился на критике администрации Джо Байдена из-за отсутствия "четкой стратегии, которая позволит Украине победить", и механизма надзора за американской помощью, а также нежелания решать проблему на южной границе.

"Нам нужна конкретика о том, что мы делаем в Украине, как мы следим за использованием драгоценных денег американских налогоплательщиков, и трансформационное изменение на границе. До сих пор у нас ничего из этого нет", – утверждает Джонсон.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.