ООН: За 4 месяца от российских обстрелов погибло более 570 гражданских

В период с 1 августа по 30 ноября 2023 года от обстрелов российской армии погибли 576 гражданских украинцев, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

В отчете говорится, что в результате этой агрессии зафиксирована гибель 576 гражданских и более 1800 раненых мирных. Большинство из них произошло на подконтрольных Украине территориях от обстрелов артиллерией, ракетами и дронами.

Отмечается, что Россия еще раз не допустила наблюдателей на подконтрольные ей территории, так что эксперты ООН так и не смогли попасть к украинским военнопленным.