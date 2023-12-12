На пункте пропуска "Дорогуск" восстановлено стабильное движение грузовиков – Кубраков

На пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе, разблокированном накануне, удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter (X) первого вице-премьер-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Чиновник отметил, что с момента, как был разблокирован этот один из самых значимых грузовых пунктом пропуска, уже прошли сутки.

"За это время протестующие пытались физически затруднить движение транспорта, но благодаря местным властям стабильное движение было восстановлено" , - подчеркнул министр.

Кубраков уточнил, что со вчерашнего дня в Украину въехало более 350 грузовиков, на территорию Польши - более 200 фур.

"Ожидаемая пропускная способность - 1200 грузовиков в целом в обоих направлениях в сутки. Мы работаем над достижением этой цифры" , - написал министр.

Что предшествовало

Вчера, 11 декабря, в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин - Дорогуск" с 14:00.

При этом участники забастовки решили пойти на хитрость, и перекрыли движение грузовиком.

Напомним при этом, что с 6 ноября польские перевозчики стали проводить забастовки на границе с Украиной, и такие акции с блокированием КПП они намеревались продолжать до начала января 2024 года. В результате этого были практически заблокированы три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Также сообщалось, что 23 ноября перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

Напомним также, что словацкие перевозчики недавно заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной.