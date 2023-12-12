Зеленский встретился с Байденом в Белом доме: первые подробности (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где проведет переговоры с американским лидером Джо Байденом, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает первые подробности встречи лидеров Украины и США.

Зеленский и Байден сделали заявления перед переговорами

Перед началом переговоров президенты США и Украины сделали заявления для прессы. Байден в своем заявлении предупредил о намерениях российского диктатора Владимира Путина "разбомбить" украинскую электросеть этой зимой. Также Байден призвал Конгресс США одобрить запрос на дополнительное финансирование помощи Украине до рождественских каникул.

"Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины до того, как они прервутся на праздничные каникулы, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - сказал Байден.

Зеленский со своей стороны заявил, что Украина хочет усилить свои системы ПВО. Кроме того, украинский президент выразил желание как можно скорее начать работать с замороженными российскими активами на Западе, а это почти 300 млрд долларов. По словам Зеленского, их можно использовать для защиты от РФ.

Украинский президент также рассказал, что хочет поговорить с Байденом о евроинтеграции Украины, и подчеркнул, что Украина продолжает реформировать свои институты даже во время войны

"Это очень важно, и люди должны быть уверены, что свобода безопасна и достаточно сильна, чтобы победить", - добавил Зеленский.

Байден объявил о новой помощи Украине

Байден начал встречу с Зеленским словами: "Мы стоим на настоящем переломе истории". А также объявил, что только что подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 млн долларов.

В то же время президент США призвал Конгресс как можно скорее одобрить его запрос на дополнительное финансирование помощи Украине.

Зеленский прибыл в Белый дом

Американские журналисты опубликовали видео прибытия Зеленского в Белый дом. По данным журналистов, Зеленского сопровождают украинский посол Оксана Маркарова, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

President Zelenskyy arrives at the White House. pic.twitter.com/v9J8IGxP59 — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) December 12, 2023

После переговоров президенты Украины и США проведут пресс-конференцию журналистам.

Планы на встречу с Байденом

Как сообщали в Офисе президента Украины, на переговорах с президентом США Зеленский сфокусируется на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора.

Среди ключевых тем переговоров, как говорили в ОП, будет продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий Зеленского и Байдена на следующий год.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что лидеры двух государств также обсудят срочные потребности Украины и жизненно важную дальнейшую поддержку США в этот критический момент.

Визит Зеленского в США

На выходных Зеленский отправился в Аргентину, чтобы принять участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея, который заявлял о поддержке Украины. После участия в инаугурации украинский президент объявил, что едет в США, чтобы встретиться с Байденом и не только.

Визит Зеленского в США проходит на фоне рассмотрения Конгрессом запроса Байдена на выделение дополнительного финансирования для поддержки Украины. Из-за внутриполитических разногласий в США выделение средств для Украины оказалось заблокированным. В рамках визита в США Зеленский планировал встретиться с представителями Конгресса, в частности со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.