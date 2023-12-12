Оператор сообщил, что сбоем в "Киевстаре" пользуются мошенники

На фоне масштабного сбоя в сети мобильного оператора "Киевстар" в различных мессенджерах активизировались мошенники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба сети в Facebook.

Оператор не объясняет, в чем именно заключаются махинации, но просит доверять только официальной информации.

"Новости о компенсации и сроках восстановления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании. Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками".

Что предшествовало: Утром 12 декабря из-за масштабного сбоя пропала связь в сети "Киевстара". В мобильном операторе объяснили, что причиной сбоя стала мощная хакерская атака.

По состоянию на 20:00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично восстановить работу услуг фиксированной связи. Полное восстановление сети оператор планирует в течение среды 13 декабря.