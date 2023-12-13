Байден об Украине в НАТО: Должны убедиться, что они выиграют войну

Украина может стать членом Североатлантического союза (НАТО), но после того, как США убедятся, что страна выиграет войну против Российской Федерации.﻿ Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о финляндизации НАТО, зато у нас произошла натовизация Финляндии. Украина имеет шанс обрести членство в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну" , - сказал глава Белого дома.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11-12 декабря находился с двухдневным визитом в Соединенных Штатах Америки.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байден. В ходе встречи глава Белого дома подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.

Президент Зеленский заявил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. Это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.

Также Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует достичь двух военных целей. Одна из них - лишить оккупантов преимущества в воздухе.

Байден призвал Конгресс не делать Владимиру Путину "подарок" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.