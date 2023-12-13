Байден об Украине в НАТО: Должны убедиться, что они выиграют войну
Украина может стать членом Североатлантического союза (НАТО), но после того, как США убедятся, что страна выиграет войну против Российской Федерации. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о финляндизации НАТО, зато у нас произошла натовизация Финляндии. Украина имеет шанс обрести членство в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну", - сказал глава Белого дома.
Напомним, президент Владимир Зеленский 11-12 декабря находился с двухдневным визитом в Соединенных Штатах Америки.
Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байден. В ходе встречи глава Белого дома подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.
Президент Зеленский заявил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. Это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.
Также Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует достичь двух военных целей. Одна из них - лишить оккупантов преимущества в воздухе.
Байден призвал Конгресс не делать Владимиру Путину "подарок" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.