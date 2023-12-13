Зеленский о территориальных уступках ради мира: Это абсолютное безумие

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в США, отвечая на вопрос, готова ли Украина уступить территорию ради мира, назвал это абсолютным безумием.﻿ Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Джо Байденом, сообщает Украинская правда.

Президент Украины удивился, как может Украина просто отдать свои территории.

Он также добавил, что не знает, кто об этом говорит, но у него к ним один вопрос: "Готовы ли они отдать своих детей в руки террористов?"

"Это абсолютное безумие. Мы часто вспоминаем Бога, и это точно не по-христиански. Там живут наши люди, семьи, там дети. И все это часть украинского общества. Мы говорим о живых людях, над ними издеваются, их насилуют, их убивали. И мы это прекрасно знаем.