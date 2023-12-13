Байден: Соединенные Штаты хотят, Украина победила

Отвечая на вопрос журналистов, хотят ли США, чтобы Украина только защитила себя, или хотят победы Украины, президент Джо Байден сказал, что "мы хотим, чтобы Украина победила в войне".﻿ Об этом Байден заявил на совместной пресс-конференции в Вашингтоне по итогам закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Украинская правда.

"Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и, как сказано в уставе ООН, защитила свой суверенитет" , – сказал американский президент.

Он добавил, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. Небольшое количество республиканцев не хотят поддерживать, но они не представляют большинство: "Мы проводим переговоры по финансированию, я ничего не обещаю, но мы очень надеемся, что это будут результативные переговоры".