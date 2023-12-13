ISW: Войска РФ отбили часть позиций ВСУ на левобережье Херсонщины
Российские войска проводили наступательные операции на левом берегу Херсонской области и достигли успеха. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).
12 декабря российские военные блогеры заявили, что российские войска оттеснили украинские силы с определенных позиций вблизи Крынок.
Российский источник также утверждал, что российские и украинские силы ведут боевые действия в Крынках и что украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесу вблизи населенного пункта.
12 декабря украинские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и недавно продвинулись к югу от Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых украинские войска поднимают флаг над Горловским терриконом (22 км к юго-востоку от Бахмута или немного к западу от Горловки), сигнализируя о том, что они контролируют территорию.
Российские военные блогеры признали, что украинские силы контролируют террикон.
12 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевки в повышенном темпе и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, что российские войска продвинулись на юго-запад от Авдеевки.
12 декабря российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от города Донецк и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк).
Ключевые выводы ISW за 12 декабря
- Разведка США оценила, что российские наступательные операции на востоке Украины осенью 2023 года и в течение будущей зимы направлены на ослабление поддержки Западом Украины вместо достижения каких-либо оперативных целей.
- Возможно, российские войска проводят дорогостоящие наступательные операции в неблагоприятное для наземных маневров время, чтобы приурочить потенциальную смену инициативы на поле боя к постоянным разговорам на Западе о продолжении поддержки Украины.
- Разведка США также оценила, что война в Украине опустошила довоенную российскую армию, хотя Россия частично компенсировала эти потери и продолжает готовиться к длительной войне в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с различными официальными лицами США, в частности с президентом Джо Байденом, и говорил в Конгрессе о военной помощи США Украине в Вашингтоне 12 декабря.
- 12 декабря российские войска нанесли серию ракетно-беспилотных ударов по Украине.
- Украинские чиновники заявили, что 12 декабря российские спецслужбы могли осуществить масштабную кибератаку на украинского мобильного оператора "Киевстар".
- Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило, что недавно киберподразделения ГУР провели успешную кибероперацию против Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
- Российское информационное издание РБК сообщило, что президент России Владимир Путин впервые назначил известных российских военных блогеров "доверенными лицами" в своей президентской избирательной кампании.
- Суд Санкт-Петербурга приговорил трех несовершеннолетних узбекских мигрантов и их родителей к депортации за тушение Вечного огня в Санкт-Петербурге. Это случилось на фоне напряжения между центральноазиатскими общинами в России и российскими властями.
- Российские войска 12 декабря вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, а на отдельных участках продвинулись вперед.
- Госдума России 12 декабря приняла ряд законов, направленных на дальнейшее укрепление силовых возможностей Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ).
- Российские оккупационные власти продолжают использовать финансируемую Кремлем псевдоволонтерскую молодежную организацию "Движение Первых" для привития украинской молодежи в оккупированной Украине российской и культурной национальной идентичности.