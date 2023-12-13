ISW: Войска РФ отбили часть позиций ВСУ на левобережье Херсонщины

Российские войска проводили наступательные операции на левом берегу Херсонской области и достигли успеха.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).

12 декабря российские военные блогеры заявили, что российские войска оттеснили украинские силы с определенных позиций вблизи Крынок.

Российский источник также утверждал, что российские и украинские силы ведут боевые действия в Крынках и что украинские силы безуспешно пытались закрепиться в лесу вблизи населенного пункта.

12 декабря украинские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и недавно продвинулись к югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых украинские войска поднимают флаг над Горловским терриконом (22 км к юго-востоку от Бахмута или немного к западу от Горловки), сигнализируя о том, что они контролируют территорию.

Российские военные блогеры признали, что украинские силы контролируют террикон.

12 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе Авдеевки в повышенном темпе и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря, видно, что российские войска продвинулись на юго-запад от Авдеевки.

12 декабря российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от города Донецк и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк).

Ключевые выводы ISW за 12 декабря