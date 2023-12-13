Ракетная атака на Киев: пострадали более 50 человек

По состоянию на 7:33 в Киеве от ракетного удара россиян пострадали 53 человека, из них 6 детей, 18 взрослых и 2 детей госпитализированы. Все 10 ракет, которые летели на столицу, удалось сбить, сообщает Украинская правда.

"Всего в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двух детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и 6 детям" , – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Самому старшему пострадавшему человеку − 80 лет, самому младшему − 5.

В общем, зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет из-за работы ПВО.

В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги и не загорелись.

В Деснянском районе, загорелся 7 этаж в девятиэтажке и 8 авто во дворе дома.

Там эвакуированы жители. Спасены 17 человек, из них 7 детей.

На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпастранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.

Росія атакували Київ ракетами. Постраждала 51 людина. Попередні діагнози: колото-різані рани та гостра реакція на стрес. Пошкоджений фасад багатоповерхівки, будівля садочка. Горів приватний житловий будинок та 8 машин. Відео з Telegram ДСНС pic.twitter.com/TXyQMkvlfl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 13, 2023

В Днепровском районе взрывной волной выбило окна в двух жилых домах, также загорелся частный жилой дом.

Обломки ракет упали еще на три частных жилых дома, но не загорелись. Произошло частичное разрушение домов и вспомогательных сооружений.

Также из-за падения обломков ракеты на проезжую часть, повреждена водопроводная сеть - аварийные бригады работают на месте.

Информации о погибших нет.