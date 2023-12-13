ПВО уничтожила 10 баллистических ракет и 10 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 13 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 10 баллистических ракет, которые россияне запустили в направлении Киева. Также сбили 10 ударных беспилотников Shahed.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Шахеды" россияне запустили из района Балаклавы (оккупированный Крым). Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131" – их всех уничтожили. Почти все беспилотники сбили в Одесской области.
Также в 03:00 13 декабря россияне нанесли ракетный удар Киеву.
"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", - говорится в сообщении.