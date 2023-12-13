ВСУ за сутки отбили более 50 атак под Авдеевкой – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 51 атаку оккупантов на Авдеевском направлении. Всего на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 13 декабря.

Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались Новомихайловка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов противника.