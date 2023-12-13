В МВФ спрогнозировали, сколько украинских беженцев не вернутся в Украину

Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.﻿ Об этом заявила сотрудница МВФ Сана Надим, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мигрантам потребуется время, чтобы вернуться в Украину. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году" , - сказал он.

По прогнозу МВФ, к концу прогнозируемого периода (до 2028 года) "произойдет чистый отрицательный отток 2 млн человек относительно довоенного сценария".

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев ухали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан Украины живут в Европе в комфортных условиях. Наиболее комфортные условия имеют украинцы, которые живут в стране несколько лет (89%). Хотя и приехавшие недавно имеют достаточно приличные условия проживания (около 80%).