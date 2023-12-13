Россия потеряла за сутки 850 военных и 15 танков – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще около 850 своих военных, 15 бронемашин, 18 танков, 3 артсистемы и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составили: