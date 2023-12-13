Россия потеряла за сутки 850 военных и 15 танков – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще около 850 своих военных, 15 бронемашин, 18 танков, 3 артсистемы и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 341 500 (+850) человек,
- танков − 5 682 (+18) ед,
- боевых бронированных машин – 10 594 (+15) ед,
- артиллерийских систем − 8 076 (+3) ед,
- РСЗО − 919 (+0) ед,
- средств ПВО − 605 (+0) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 173 (+10) ед,
- крылатых ракет − 1 596 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 662 (+12) ед,
- специальной техники – 1 176 (+6) ед.