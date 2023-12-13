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Россия потеряла за сутки 850 военных и 15 танков – Генштаб ВСУ

Россия потеряла за сутки 850 военных и 15 танков – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще около 850 своих военных, 15 бронемашин, 18 танков, 3 артсистемы и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 341 500 (+850) человек,
  • танков − 5 682 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 594 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 8 076 (+3) ед,
  • РСЗО − 919 (+0) ед,
  • средств ПВО − 605 (+0) ед,
  • самолетов − 324 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 173 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 1 596 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 662 (+12) ед,
  • специальной техники – 1 176 (+6) ед.

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