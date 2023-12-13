На Одесчине из-за сбития "Шахедов" повреждены здания, есть раненые – ОВА
В ночь на 13 декабря в Одесской области силы ПВО сбили 9 "Шахедов". Из-за падения обломков повреждения зданий. Ранены два человека.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения города Одесса. Два гражданских сотрудника получили ранения и ожоги, сейчас находятся в больнице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что произошел пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС. Ангар разрушен до основания, три автомобиля сгорели, 11 повреждены.
В Одесском районе из-за попадания обломков еще одного сбитого "Шахеда" частично разрушилось здание припортовой инфраструктуры. Пострадавших нет.