Байден призвал Конгресс проголосовать за помощь Украине до праздников

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал членов Конгресса США не допустить дальнейшего откладывания решения о дополнительном финансировании для помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Байден опубликовал заявление вскоре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если Конгресс уйдет на праздничную паузу до того, как одобрит дополнительное финансирование для помощи Украине – это был бы лучший подарок Путину из того, на что он когда-либо надеялся. Призываю их сделать правильную вещь" , – призвал президент США.

Между тем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины до Рождества, даже если в ближайшие дни обе партии заключат соглашение, которое это предусматривает.

Главным камнем преткновения между республиканцами и демократами является урегулирование миграции на южной границе США.