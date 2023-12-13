ISW: РФ начала серийно производить новый ударный беспилотник

Российская Федерация начала серийное производство беспилотника вертолетного типа "Термит". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что новинка вооружена 80-мм ракетами, которые способны поражать цели на расстоянии до шести километров.

В то же время украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что "Термит" не угрожает Силам обороны, поскольку эти беспилотники больше и медленнее иранских "Шахедов", что делает их легкой мишенью для сбивания.

По данным Defence Express, БПЛА "Термит" вооружен управляемыми ракетами С-8Л с полуактивным лазерным наведением. Фактически, это аналог APKWS, но со значительно большей степенью переработки базового неуправляемого реактивного снаряда.