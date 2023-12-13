Зеленский призвал США предоставить ракеты ATACMS большей дальности – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США предоставить украинским войскам ракеты ATACMS. Речь идет о ракетах большей дальности. Об этом сообщает Politico, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По данным источников издания, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майклом Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.

Ранее США передали вооруженным силам Украины ракеты ATACMS меньшей дальности. Их успешно используют украинские воины.

Также Politico напоминает, что в последние недели республиканцы призывали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большего радиуса действия, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.

Напомним, осенью 2023 года украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.