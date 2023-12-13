В Пентагоне рассказали, что передадут Украине в новом пакете помощи

В очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, вошли ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и прочее. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает Лига.net.

В новый пакет помощи от США вошли в частности:

ракеты ПВО АИМ-9М;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для устранения помех;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти, генераторы, ремонтное и другое вспомогательное оборудование.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи для Украины.