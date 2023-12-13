Close button

В Пентагоне рассказали, что передадут Украине в новом пакете помощи

В Пентагоне рассказали, что передадут Украине в новом пакете помощи
Фото: Lisa Ferdinando

В очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, вошли ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и прочее. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает Лига.net.

В новый пакет помощи от США вошли в частности:

  • ракеты ПВО АИМ-9М;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для устранения помех;
  • оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
  • запчасти, генераторы, ремонтное и другое вспомогательное оборудование.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи для Украины.

"Мы продолжаем призывать Конгресс продвигать интересы нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее – будущее, в котором ее народ будет отстраиваться и безопасно жить в условиях устойчивой и преуспевающей демократии", – сказал он.

Новости

Популярные темы форума

analytics