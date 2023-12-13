В Пентагоне рассказали, что передадут Украине в новом пакете помощи
В очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, вошли ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и прочее. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает Лига.net.
В новый пакет помощи от США вошли в частности:
- ракеты ПВО АИМ-9М;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для устранения помех;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запчасти, генераторы, ремонтное и другое вспомогательное оборудование.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решение о предоставлении дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи для Украины.
"Мы продолжаем призывать Конгресс продвигать интересы нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее – будущее, в котором ее народ будет отстраиваться и безопасно жить в условиях устойчивой и преуспевающей демократии", – сказал он.