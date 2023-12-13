Полиция проводит обыски в Киеве из-за затопления метро

Из-за подтопления киевского метрополитена столичные правоохранители проводят обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА, сообщает Украинская правда.

"13 декабря следователи полиции Киева начали проведение одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии.

Цель следствия - проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате действия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что станции метро также служили укрытием для киевлян и гостей города во время воздушной тревоги.

Кроме того, из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.

В полиции добавили, что принимают все возможные меры для перераспределения наземных транспортных путей, разгрузки проезда.

Напомним, с 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".