Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию

Президент Украины Владимир в среду, 13 декабря, прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом.﻿ Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонасом Гаром Стере проведут встречи для обсуждения различных тем, в том числе по дальнейшей поддержке Украины.

Президент также посетит саммит Северных стран, который пройдет сегодня в Осло. Среди главных тем - совместная работа в области обороны и безопасности.

Также после встречи президента Зеленского и Стере запланирована пресс-конференция.