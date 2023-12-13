Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию
Президент Украины Владимир в среду, 13 декабря, прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом. Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Как сообщается, Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонасом Гаром Стере проведут встречи для обсуждения различных тем, в том числе по дальнейшей поддержке Украины.
Президент также посетит саммит Северных стран, который пройдет сегодня в Осло. Среди главных тем - совместная работа в области обороны и безопасности.
Также после встречи президента Зеленского и Стере запланирована пресс-конференция.
"Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы оказываем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важны свободы и безопасности здесь, в Норвегии", - подчеркнул норвежский премьер.