Цены на нефть снижаются на фоне неопределенности спроса

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения до минимума с 27 июня по итогам предыдущей сессии, сообщает Enkorr.

Давление на рынок опасаются ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7.10 по киевскому времени составляет $73,09 за баррель, что на $0,15 (0,2%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов упала на $2,79 (3,7%), до $73,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,14 (0,2%), до $68,47 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,71 (3,8%), до $68,61 за баррель.

Рынок отрицательно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость базовой инфляции уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале 2024 года, и это вновь поднимает вопрос о возможности рецессии в экономике США из-за ограничительной политики ЦБ, отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.