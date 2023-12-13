Польские перевозчики хотят снова заблокировать КПП с Украиной – таможня

Польские перевозчики могут снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, где прекратили забастовку 11 декабря.﻿ Об этом заявила спикер Волынской таможни Валентины Черныш в эфире "Суспільне. Спротив", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По ее словам, организатор прошлой забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста, которую хотят начать 18 декабря.

"Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у бастующих остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Можем эти риски оценивать всяко, но работаем дальше" , - отметила Черныш.

Спикер также рассказала, что по состоянию на 13 декабря деблокированный "Ягодин-Дорогуск" работает еще не на полную мощность. Из-за длительной блокады многие водители массово поехали именно на освобожденный пункт пропуска.

Сейчас пересечение границы с польской стороны ожидают ориентировочно 700 грузовиков. За сутки волынские таможенники оформили на въезд в Украину 450 грузовиков, на выезд - 300 автомобилей.

Что касается грузовика протестующих, который 11 и 12 декабря блокировал подъезд к пункту пропуска с польской стороны, то новых инцидентов таможенники не фиксировали.

Напомним, 11 декабря в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин - Дорогуск".

При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком. Позже на разблокированном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать.