СБУ задержала хористку УПЦ МП, наводившую на ВСУ российские ракеты

Служба безопасности задержала церковную хористку УПЦ МП, которая "наводила" вражеские ракеты на позиции Вооруженных сил вблизи Запорожья, сообщает Украинская правда.

"Служба безопасности задержала еще одну сторонницу рашизма, которая корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидала полной оккупации региона. По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и жена настоятеля местного храма УПЦ МП.

Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны вблизи областного центра" , – говорится в сообщении.

Оккупантов интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Сотрудники СБУ установили местонахождение российского информатора и задержали ее в собственном доме в одном из поселков недалеко от Запорожья.

Расследование установило, что фигурантка еще с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала преступные действия захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.

Она неоднократно рассказывала об этом своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров.

Впоследствии женщина начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины.

Полученную информацию она мессенджером передавала своим знакомым в России, которые затем "отчитывались" об этом представителям спецслужб РФ.

Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для передачи закрытой информации.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения).