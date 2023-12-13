Зеленский рассказал о целях своего визита в Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". В частности, планируются двусторонние переговоры с его участниками, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе" , - рассказал Зеленский.

Он добавил, что главная цель - безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте.

Также президент проведет двусторонние переговоры с участниками саммита.

"Встречусь с Его Величеством Королем Гаральдом V, посещу Стортинг, пообщаюсь с норвежскими политиками и предпринимателями. Лично благодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения" , - добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл﻿ в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом 13 декабря.