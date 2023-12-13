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Российские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"

Российские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
Фото: Курс Украины

Российские хакеры из группировки "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор Киевстар, сообщает Лига.net.

"Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины. Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!", – говорится в сообщении хакеров.

Хакеры также поблагодарили "неравнодушных сотрудников "Киевстар", намекая на причастность "инсайдеров".

В "Киевстаре" пока не комментировали заявление хакеров.

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