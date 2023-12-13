Российские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
Российские хакеры из группировки "Солнцепек" взяли на себя ответственность за кибератаку на мобильный оператор Киевстар, сообщает Лига.net.
"Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины. Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!", – говорится в сообщении хакеров.
Хакеры также поблагодарили "неравнодушных сотрудников "Киевстар", намекая на причастность "инсайдеров".
В "Киевстаре" пока не комментировали заявление хакеров.