Президент Польши принял присягу у правительства Туска

Президент Польши Анджей Дуда принял присягу у нового правительства Дональда Туска. Принесение присяги состоялось в президентском дворце в Варшаве, сообщает Укринформ.

На этот счет Дуда отметил, что это очень важный момент для Польши. Он поздравил с успехом правящую коалицию, победившую на последних выборах. Президент отметил, что, хотя происходит из другой политической среды, он готов к сотрудничеству с новым правительством. По его словам, между ним и премьером Туском нет расхождений по распределению властных функций.

Дуда также попросил новое правительство заботиться об интересах Польши за рубежом, в частности, способствуя тем странам, которые пытаются стать членами европейского и евроатлантического сообщества.

Он также инициировал созыв в ближайшие дни заседания Совета национальной безопасности страны, на котором планируется обсудить с новыми членами правительства важные дела с точки зрения интересов страны.

Со своей стороны Туск поблагодарил всех поляков за поддержку на выборах политической силы, которая сейчас пришла к власти, обратив внимание на рекордную явку на выборах. Он выразил удовлетворение по поводу того, что президент выразил готовность сотрудничать с правительством страны по всем делам.

Согласно опросу центра IBRiS для радио ZET, который был проведен 8-9 декабря, только 29% поляков верят в то, что Дуда будет в состоянии сотрудничать с правительством Туска, 65,5% не верит в нормальное сотрудничество между президентом и премьером. ером.

Как известно, в новом правительстве Туска будет два вице-премьера: Владислав Косиняк-Камиш, который будет занимать также должность министра национальной обороны, а также Кшиштоф Гавковский, возглавляющий министерство цифровых технологий. Новым главой МИД будет Радослав Сикорский, который уже являлся главой дипломатии в предыдущих правительствах Туска. В целом, кроме Туска, Совет министров будет состоять из 26 человек.