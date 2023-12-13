"Киевстар" сегодня планирует начать запуск мобильной связи – СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины помогают "Киевстару" возобновить работу сети после вчерашней хакерской атаки. Сегодня планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета, сообщает Лига.Бизнес.

"Цифровой инфраструктуре Киевстара были нанесены критические впечатления, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени" , – говорится в сообщении СБУ.

Ответственность за атаку на "Киевстар" взяла на себя российская группировка "Солнцепек". Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое, как указывает СБУ, "таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности".

Украинская спецслужба продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре как очередное военное преступление россиян.