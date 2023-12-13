В "Киевстаре" опровергают утечку персональных данных и уничтожение серверов

Персональные данные абонентов Киевстар не скомпрометированы. Об этом заявила спикер оператора Ирина Леличенко.

Данные в безопасности и системы, в которых они хранятся, не пострадали от хакерской атаки, отметили в компании.

"То, что мы видим на скриншотах из Telegram-каналов – какие-то наугад собраны технологические данные, не принадлежащие к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов в безопасности. Информация вражеских Telegram-каналов о якобы уничтожении "компьютеров и серверов" Киевстара – тоже не соответствует действительности" , – объяснила Леличенко.

Ранее российская хакерская группа "Солнцепек" заявила﻿ об уничтожении 10 тысяч компьютеров и более 4 тысяч серверов "Киевстара".