Норвегия выделит Украине дополнительную помощь на $800 млн – премьер

Норвегия предоставит Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь в размере 800 миллионов долларов.﻿ Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам" , - сказал Стере.

Он отметил, что таким образом Норвегия поможет с 1 млрд долларов поддержки от США на 2023 год, который заканчивается.

"Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году с первых месяцев" , - подчеркнул норвежский премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". В частности, планируется двусторонние переговоры с его участниками.

Также Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели встречи для обсуждения различных тем, в том числе по дальнейшей поддержке Украины.