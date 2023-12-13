В РФ может возобновить работу аэропорт Краснодара, закрытый с начала вторжения

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря, когда проведут тестовые полеты. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает﻿ Telegram-канал Shot.

"Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря" , — заявил Кондратьев.

Аэропорт "Пашковский" в Краснодаре закрыт почти два года — с 24 февраля 2022, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

По данным Shot, в пятницу проведут тестовый полёт из московского аэропорта Внуково в Краснодар авиакомпанией "Азимут" и после этого будет принято окончательное решение.

Один из источников канала рассказал, что полноценно аэропорт заработает 25 декабря после всех тестовых полетов.

"Летать, предварительно, будут по "сочинской схеме" — воздушному коридору, который используют самолеты для полётов в Адлер (в обход Ростовской области)" , – отмечает канал.

Shot добавляет, что с 14 по 24 декабря пилоты будут проводить тестовые полеты в Краснодар.