WP: В Конгрессе не прочь пожертвовать каникулами ради помощи Украине

Некоторые американские конгрессмены считают правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" отправиться на каникулы. Об этом узнали журналисты The Washington Post, сообщает Лига.net.

"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины" , — сказал сенатор-демократ Майкл Беннет.

По его мнению, "время истекает", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни раскритиковал президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам и говорил: "Делайте свою работу" , — поделился он с журналистами.

После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что к Рождеству Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.