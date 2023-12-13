Зеленский: Без западной помощи Украина будет воевать, как 24 февраля

Президент Владимир Зеленский отмечает, что без помощи международных партнеров Украине придется противостоять российским оккупантам самостоятельно, как в первый день полномасштабной войны, и это очень сложно, но другого пути кроме победы - нет, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, отвечая на вопросы журналистов

В контексте 5 пакетов помощи, которые готовят для Украины Европа и США представитель СМИ поинтересовался, "возможно ли Украине победить в этой войне без этой помощи по состоянию на сейчас".

"Как вы знаете, в течение первых дней полномасштабной войны, 24 февраля, мы действительно были наедине. Это было сложно и очень трудно. Трагический период для нас и нашего народа и вы видели, как это для нас было. Нас почти оккупировали. Но мы никуда не сбежали, не уехали и приняли этот бой.

Поэтому, когда вы спрашиваете, возможно ли это делать без помощи... Это возможно делать так, как это было. Я имею в виду, что это сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизни ваших людей, детей... Вам определенно нужен настоящий мощный щит обороны. Начиная с самолетов и заканчивая артиллерией" , – заявил президент.