В Госспецсвязи рассказали, почему заблокировали нацроуминг для абонентов "Киевстара"

В Государственной службе специальной связи и защиты информации заявили, что услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар", подвергшегося хакерской атаке, заблокировали во избежание перегрузки других операторов, сообщает Радио Свобода.

"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар" , – говорится в сообщении ведомства.

Специалисты правительственной команды реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA вместе с представителями СБУ телеком-оператора исследуют киберинцидент.

Напомним, в работе мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря произошел "технический сбой". Поэтому, как предупредили в компании, "могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы". Впоследствии в компании сообщили о хакерской атаке.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар".

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