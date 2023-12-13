РФ зарабатывает миллиарды на торговле золотом из Африки – расследование
Кремль после начала полномасштабного вторжения в Украину заработал более 2,5 млрд долларов на торговле африканским золотом и продолжает зарабатывать, используя для этого так называемую группу Вагнер. Это показало расследование Blood Gold Report при поддержке Atlas Network, сообщает Экономическая правда.
Группа Blood Gold Report исследует связи между западными горнодобывающими компаниями, военными режимами и российскими наемниками в Африке.
Исследователи раскрыли, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подставная компания Вагнера получила эксклюзивные права на шахту Ндассима, крупнейшую золотую шахту в стране, в обмен на поддержку авторитарного режима.
В Судане "российская компания" взяла под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод, который позволил "Вагнеру" стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота, с несколькими учетными записями российских военно-транспортных самолетов, которые доставляли обработанное золото из страны.
В Мали военная хунта, связанная с "Вагнером", и захватившая контроль в стране в мае 2021 года, получает миллионные доходы, контролируя четыре крупнейшие горнодобывающие компании - Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining и Allied Gold Corporation. Причем, большая часть поступлений проходит наличными - по меньшей мере 10,8 млн долларов в месяц. А покупатели находятся даже в странах запада. Так, канадская компания Barrick Gold - крупнейший налогоплательщик страны - только за первое полугодие 2023 года заплатила хунте Мали 206 миллионов долларов.
В ЦАР и Судане, где связанные с "Вагнером" организации уже подпадают под международные санкции, кремлевские ставленники полагаются на сложные контрабандные маршруты и тактику корпоративных козней, чтобы вытащить большие объемы кровавого золота из Африки в такие места, как Россия и ОАЭ, где оно смешивается с другими законными источниками золота и превращается в наличные.
Доклад Blood Gold содержит также ряд рекомендаций - набор мер, которые могут помешать операциям Вагнера и России с африканским золотом и нанести сильный финансовый удар Кремлю.
Эти меры включают:
- Расширение санкций, которые должны автоматически применяться в отношении любой стороны, которая использует услуги группы Вагнера.
- Обеспечение строгого контроля за цепочкой поставок, чтобы предотвратить проникновение кровавого золота в цивилизованный мир.
- Введение реальной ответственности международных горнодобывающих компаний, ведущих бизнес с режимами, которые нанимают и финансируют группу Вагнера.
- Определение группы Вагнера террористической организацией и привлечение Международного уголовного суда для осуждения группы наемников.
- Углубление сотрудничества между союзниками и международными партнерами, чтобы устранить пробелы в существующей системе санкций.
- Увеличение поддержки африканских демократических государств, независимых СМИ и групп гражданского общества, которым прямо или косвенно угрожает группировка Вагнера на африканском континенте, чтобы усилить устойчивость против гибридной тактики этой группы и продемонстрировать силу против вмешательства Кремля.