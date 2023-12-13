РФ зарабатывает миллиарды на торговле золотом из Африки – расследование

Кремль после начала полномасштабного вторжения в Украину заработал более 2,5 млрд долларов на торговле африканским золотом и продолжает зарабатывать, используя для этого так называемую группу Вагнер.﻿ Это показало расследование Blood Gold Report при поддержке Atlas Network, сообщает Экономическая правда.

Группа Blood Gold Report исследует связи между западными горнодобывающими компаниями, военными режимами и российскими наемниками в Африке.

Исследователи раскрыли, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подставная компания Вагнера получила эксклюзивные права на шахту Ндассима, крупнейшую золотую шахту в стране, в обмен на поддержку авторитарного режима.

В Судане "российская компания" взяла под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод, который позволил "Вагнеру" стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота, с несколькими учетными записями российских военно-транспортных самолетов, которые доставляли обработанное золото из страны.

В Мали военная хунта, связанная с "Вагнером", и захватившая контроль в стране в мае 2021 года, получает миллионные доходы, контролируя четыре крупнейшие горнодобывающие компании - Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining и Allied Gold Corporation. Причем, большая часть поступлений проходит наличными - по меньшей мере 10,8 млн долларов в месяц. А покупатели находятся даже в странах запада. Так, канадская компания Barrick Gold - крупнейший налогоплательщик страны - только за первое полугодие 2023 года заплатила хунте Мали 206 миллионов долларов.

В ЦАР и Судане, где связанные с "Вагнером" организации уже подпадают под международные санкции, кремлевские ставленники полагаются на сложные контрабандные маршруты и тактику корпоративных козней, чтобы вытащить большие объемы кровавого золота из Африки в такие места, как Россия и ОАЭ, где оно смешивается с другими законными источниками золота и превращается в наличные.

Доклад Blood Gold содержит также ряд рекомендаций - набор мер, которые могут помешать операциям Вагнера и России с африканским золотом и нанести сильный финансовый удар Кремлю.

Эти меры включают: