В Еврокомиссии положительно оценили закон о нацменьшинствах, принятый Радой

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии относительно прав нацменьшинств, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС. Об этом она заявила во время выступления на пленарном заседании Европарламента, сообщает Европейская правда.

"Группы национальных меньшинств уже положительно отреагировали на этот закон. И наша первоначальная оценка также положительная" , – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Украина делает большой прогресс в реформах на пути в ЕС, продолжая работать над четырьмя рекомендациями для открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.

Она напомнила, что Верховная Рада также приняла два антикоррупционных закона – об увеличении состава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и расширении полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"При условии эффективного внедрения, эти действия могут выполнить три из четырех наших рекомендаций, оставшихся невыполненными. Украинское правительство также предложило новый закон о лоббировании, чтобы ограничить власть олигархов и выполнить нашу последнюю рекомендацию" , – указала фон дер Ляйен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, которые учитывают рекомендации Европейской комиссии и необходимы для дальнейшего движения к членству в ЕС.