Украина получит от Норвегии дополнительные комплексы NASAMS
Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов), пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Как отметили в правительстве Норвегии, некоторые системы отправляются из собственных складов страны, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие закажут у производителей.
"Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и отдает этому преимущество", - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь на сумму 800 миллионов долларов.