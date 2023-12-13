Украина получит от Норвегии дополнительные комплексы NASAMS

Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов), пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как отметили в правительстве Норвегии, некоторые системы отправляются из собственных складов страны, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие закажут у производителей.

"Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и отдает этому преимущество" , - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит﻿ Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь на сумму 800 миллионов долларов.