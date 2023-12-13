Аэропорт в Симферополе не будут открывать – оккупационные власти

Возобновление работы аэропорта в оккупированном Симферополе пока не планируется "из соображений безопасности". Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает Радио Свобода.

Также он указал, что возобновление работы аэропорта в Краснодаре "положительно повлияет на логистику". "Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова" , – утверждает Аксенов.

Аэропорт Краснодара, закрытый с первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину почти два года назад, может быть открыт после проведения "тестового полета" 15 декабря, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля 2022 года. Позже они несколько раз продолжались. Закрытыми остаются аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянская, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, оккупированного Симферополя и Элисты.

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