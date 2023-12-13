Доходы соцсети X в 2023 году значительно уменьшились – Bloomberg

Социальная сеть Илона Маска X (Twitter) планирует получить $2,5 миллиарда прибыли от рекламы в 2023 году, что значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

В первых трех кварталах этого года X получила около $600 миллионов доходов от рекламы, но ожидается, что эти показатели будут схожи и дальше. В 2022 году доходы от рекламы составляли более $1 млрд ежеквартально.

По данным лиц, знакомых с этой сферой, продажи рекламы сейчас составляют от 70% до 75% общих доходов X. Это означает, что в 2023 году доходы от продажи рекламы будут примерно $3,4 миллиарда, включая продажу подписок и соглашения по лицензированию данных.

Исторически X зависела от рекламы как основного источника дохода, но ситуация изменилась после приобретения Маском компании Twitter. Маск заявил, что доходы от рекламы существенно снизились.

Маск выразил обеспокоенность, что уменьшение доходов от рекламы может привести к краху компании. В следующем году X планирует привлечь к своей платформе больше малых и средних предприятий в надежде на увеличение доходов от этой группы клиентов. Сейчас X имеет около 1 миллиона платных подписчиков, что гораздо меньше, чем было задумано.