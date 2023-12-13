Зеленский рассказал о чем говорил с Орбаном в Аргентине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время диалога с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросил его назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС. Зеленский заявил, что ждет ответа венгерского премьера, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы.

"Я не могу сказать, что это была особенно или намеренно спланированная встреча. У нас был диалог. Это правда" , – сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что Украине и Венгрии нужно организовать встречу, "поскольку мы имеем общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать".

"Одна из очень важных тем, которые поднимал с ним, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы. Именно поэтому нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое позитивное отношение к этой идее.

Второе. Думаю, что я прав и дал ему понять – он не имеет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину и я жду ответа" , – отметил президент.

Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины. По словам Зеленского, разговор был "максимально откровенным".