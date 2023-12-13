Шольц рассказал, когда в Украине развернут вторую систему Patriot

Переданная Украине от Германии вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.﻿ Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Немекий канцлер отметил в ходе выступления в Бундестаге, что способность Украины защитить себя от многочисленных российских воздушных атак с применением дронов и ракет улучшилась.

Шольц также заявил, что также Украине будут предоставлены бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для Сил обороны, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

"Все это крайне необходимо. Потому что Россия теперь полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Производство российского оружия идет полным ходом" , - подчеркивает он.

Также канцлер ФРГ предупредил о последствиях снижения поддержки странами-партнерами Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию РФ.

"Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени в военном отношении" , - сказал он и добавил, что российский диктатор рассчитывает на ослабление международной поддержки Украины.

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.

Кроме того, 2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Patriot способен сбивать баллистику и российские аэробалистические ракеты "Кинжал". Также Воздушные силы сообщили, что ЗРК Patriot был использован для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года.