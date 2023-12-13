Украинские военные сбили Shahed "Иглой" с тепловизором – ВСУ

Силы обороны Украины с помощью модернизированного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожили вражеский Shahed. Этот процесс удалось зафиксировать на видео. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

"Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных сил становятся еще более эффективными в темное время суток.

Воздушные сили опубликовали видео, на котором видно уничтожение вражеских дронов именно с помощью модернизированных ПЗРК. Это результат работы зенитного ракетного комплекса от воздушного командования "Юг".

Напомним, в ночь на 13 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. БПЛА были запущены из района Балаклавы - временно оккупированного Крыма. Все дроны были успешно уничтожены. Большинство "приземлили" над Одесской областью - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также ровно в 3 ночи враг нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, которые летели в направлении города были сбиты зенитным ракетным подразделением.