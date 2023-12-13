Дания представит Украине новый пакет помощи на миллиард евро

Правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки на общую сумму 1 миллиард евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Sky News.

Глава правительства Дании объявила об очередном пакете помощи для Украины сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции в Осло.

Чиновник отметила, что в четверг, 14 декабря, она представит новый пакет поддержки своему парламенту.

Соответствующее заявление было сделано на фоне визита президент Украины Владимира Зеленского в столицу Норвегии для встречи с лидерами стран Северной Европы.

Помощь Дании для Украины

Копенгаген уже предоставил украинской стороне после широкомасштабного вторжения России оборонную помощь на сумму около 2,8 миллиарда евро.

Кроме того, правительство Дании передало Украине также гуманитарную помощь на 378 миллионов евро.

Напомним также, что в октябре министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о возможности страны отправить в Украину первые истребители F-16 в первом квартале следующего года.