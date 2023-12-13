Макрон о европереговорах с Украиной: завтрашние дискуссии будут решающими

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед саммитом Европейского Союза повторил, что поддерживает открытие переговоров о членстве в ЕС с Украиной вместе с внутренней реформой Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Париже, сообщает France Info.

Макрон призвал Европейский Союз "обеспечить полную и длительную поддержку Украины". Французский президент заявил прессе, что Франция и Словения "полны решимости поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо в военных, экономических, гуманитарных и дипломатических вопросах", поскольку на кону "наша коллективная безопасность и уважение к международному порядку, основанному на праве и наших общих ценностях".

Венгрия угрожает заблокировать ключевые для Киева решения, которые стоят на повестке дня европейского саммита в четверг и пятницу: начало переговоров о вступлении в ЕС и одобрение 50 миллиардов евро европейской помощи в виде дотаций и кредитов.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето на одобрение 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, если ЕС разморозит все деньги Венгрии из своих фондов.

"Дискуссии, которые мы проведем завтра, являются решающими", – сказал Эмманюэль Макрон во дворе Елисейского дворца, напомнив о своей позиции в пользу переговоров о вступлении, сопровождающихся реформами в функционировании ЕС, которые бы позволили это новое расширение.

По мнению Роберта Голоба, "европейский саммит будет трудным, но очень важным".

"Если мы хотим, чтобы это расширение было эффективным, нам нужны внутренние реформы", – отметил премьер Словении.

В среду президент Украины Владимир Зеленский предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.