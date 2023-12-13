Глава Евросовета призвал ЕС выполнить свои обязательства перед Украиной

Глава Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам ЕС на саммит 14-15 декабря заявил, что Европейский Союз должен выполнить свои обязательства по Украине и продолжать быть надежным и сильным партнером, сообщает Европейская правда.

Мишель отметил, что 24 февраля 2022 года стал переломным моментом в истории Европы и с момента начала войны на континенте ЕС принял несколько беспрецедентных решений в поддержку Украины и параллельно об укреплении суверенитета Европы.

"Через двадцать один месяц мы снова сталкиваемся с необходимостью принимать смелые решения. Они требуют нашей коллективной силы и решимости, а также смелости, чтобы сделать правильный выбор", – написал глава Евросовета.

"Мы должны предоставлять Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, договориться о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье", – добавил Мишель.

Он подчеркнул, что ЕС нужно принять важные решения относительно других кандидатов на членство, параллельно работая над тем, чтобы сделать наш Евросоюз пригодным для будущего и принять новых членов.

"Впереди нас ждет важный Европейский Совет. Сейчас время для принятия решений. Я призываю вас всех прийти с духом компромисса, чувством коллективной ответственности, с интересами и ценностями Союза на первом плане", – призвал глава Евросовета.

В среду президент Украины Владимир Зеленский предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

Европейский парламент в среду призвал саммит ЕС принять решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз и осудил заявления премьера Венгрии о членстве Украины.