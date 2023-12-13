Минцифры усовершенствовало карту с "Пунктами незламности" в Дія
Министерство цифровой трансформации Украины усовершенствовало карту с "Пунктами незламности" в приложении "Дія", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Еще удобнее и доступнее - усовершенствовали карту с "Пунктами незламности" в "Дії".
Теперь можете не только найти ближайший "Пункт незламности" и проложить к нему удобный маршрут, но и оценить место и оставить отзыв. Также карту необязательно загружать – ее можно всегда просмотреть онлайн.
Сама же карта интерактивная. Узнавайте адрес, график работы и условия каждого "Пункта незламности" всего за несколько кликов. Или отфильтровывайте по конкретным потребностям – есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь".
Отмечается, что из соображений безопасности карта недоступна для жителей Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской областей. А также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей.